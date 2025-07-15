كتب - محمد القرش:

تسعى الحكومة الإسبانية لفتح تحقيق في واقعة عيد ميلاد لامين يامال الـ18، بعد العديد من الادعاءات التي تسببت في هجوم حاد على لاعب برشلونة.

ونشرت صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية صور من حفل لاعب برشلونة، حيث ظهر العديد من الأشخاص الذي يعانون من التقزم و"نساء شبه عاريات" حصلن على أموال لحضور عيد ميلاد لامين يامال الثامن عشر.

ويأتي ذلك في أعقاب ادعاءات عارض أزياء يدعى كلاوديو كالفو بأن يامال دفع لـ 12 امرأة "بحجم ثدي معين" لحضور الحفل، والآن تسعى الحكومة إلى فرض غرامة ضخمة وإجراء تحقيق في الحفل.

وهددت جمعية الأشخاص المصابين بالتقزم واضطرابات النمو الهيكلي الأخرى المصحوبة بالتقزم (ADEE) باتخاذ إجراء قانوني ضد اللاعب، ثم انضمت الحكومة الإسبانية إلى أولئك الذين أدانوا يامال وطالبت بالتحقيق في الحفل.

وقال المدير العام لشؤون الإعاقة في الحكومة الإسبانية، مستنكرا: "نشعر بالقلق من أن أصحاب المال والنفوذ يظنون أنهم بعيدا عن العقاب، لكن القانون للجميع، للمتواضعين والأقوياء".

وبحسب صحيفة "ماركا" ، قد يتعرض يامال لغرامة تصل إلى 867 ألف جنيه إسترليني، بسبب ما فعله في عيد ميلاده.

وبرز لامين يامال لاعبا لكرة القدم خلال السنوات الماضية، بعد تصعيده للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة وتألقه بجميع المسابقات.