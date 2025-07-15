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الوكرة يعلن عبر "مصراوي" تلقيه عرضا من بيراميدز لضم حمدي فتحي

07:52 م الثلاثاء 15 يوليه 2025
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    حمدي فتحي (1)
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    حمدي فتحي من تدريبات الأهلي (1)
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    حمدي فتحي (1)
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    حمدي فتحي
  • عرض 9 صورة
    حمدي فتحي لاعب الأهلي السابق
  • عرض 9 صورة
    حمدي فتحي
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    حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري
  • عرض 9 صورة
    حمدي فتحي
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كتب - محمد القرش:

كشف محمد السليطي المتحدث الرسمي لنادي الوكرة القطري تلقي النادي عرضا رسميا من نادي بيراميدز للتعاقد مع حمدي فتحي.

وقال المتحدث الرسمي أن بيراميدز أرسل خطاب رسمي يطلب فيه ضم لاعب خط الوسط حمدي فتحي.

وأوضح أن نادي الوكرة القطري الآن يدرس العرض المقدم من بيراميدز.

وأتم السليطي أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن بيع اللاعب.

يُذكر أن حمدي فتحي شارك مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، بعد تعاقد المارد الأحمر معه على سبيل الإعارة خلال فترة مونديال الأندية 2025.

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الوكرة يعلن عبر "مصراوي" تلقيه عرضا من بيراميدز لضم حمدي فتحي

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حمدي فتحي بيراميدز الوكرة القطري الأهلي كأس العالم للأندية
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