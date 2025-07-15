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تحسبا لرحيل نونيز.. ليفربول يتفاوض لضم هذا المهاجم

06:30 م الثلاثاء 15 يوليه 2025

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كتب - محمد القرش:

يسعى نادي ليفربول لتعويض رحيل داروين نونيز، عن طريق التفاوض مع مهاجم فريق نيوكاسل يونايتد من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية، أن ليفربول قدم عرضا رسميا لضم ألسكندر إيزاك، رغم أن نيوكاسل أوضح من قبل تمسكه ببقاء اللاعب السويدي.

وأوضحت الصحيفة أن الريدز رصد مبلغ 120 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المهاجم صاحب الـ 25 عاما.

وأشارت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي يرغب في التعاقد مع داروني نونيز مهاجم الريدز خلال فترة الانتقالات الجارية.

وفي سياق متصل، رفض ليفربول عرضا بقيمة 67.5 مليون يورو من بايرن ميونيخ لضم الجناح الكولومبي لويس دياز.

يُذكر أن إيزاك سجل 62 هدفًا خلال 109 مباريات مع نيوكاسل منذ انضمامه من ريال سوسيداد في صفقة بلغت قيمتها حوالي 60 مليون جنيه إسترليني.

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