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قارئ شفاه يكشف حديث ترامب مع لاعبي تشيلسي أثناء استلام الكأس

12:35 م الثلاثاء 15 يوليو 2025
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    احتفال ترامب مع لاعبي تشيلسي
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    ترامب مع لاعبي تشيلسي
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    ترامب ورئيس فيفا من نهائي المونديال
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    ترامب وزوجته ورئيس فيفا
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    ترامب وقائد تشيلسي جيمس
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    سانشيز وهو يشير إلى جيمس بعد إذن ترامب
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    ترامب مع جيمس وكولر بالمر
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    ترامب مع لاعبي تشيلسي1
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كتبت-هند عواد:

كشف قارئ شفاه ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعبي تشيلسي خلال مراسم تسليم كأس العالم للأندية.

وكان ترامب حاضرا نهائي كأس العالم للأندية بين باريس سان جيرمان وتشيلسي، المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، واقتحم مراسم تسليم الكأس مع لاعبي البلوز.

وكشف خبير قراءة الشفاه جيريمي فريمان، ما قاله ترامب للاعبي تشيلسي، وقال في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل"، إن ترامب كان لديه كلمات إعجاب ببالمر، بعد مشاهدة أدائه في المباراة النهائية.

قال ترامب، بحسب فريمان: " أنت أكبر مشجع لتشيلسي، أنا معجب بك للغاية. أحسنت صنعًا"، ورد بالمر قائلا "شكرا لك" قبل أن ينضم مجددا إلى زملائه في الفريق.

وشوهد إنفانتينو رئيس فيفا وهو يحاول إبعاد ترامب عن لاعبي تشيلسي، لكن الرئيس الأمريكي بقي في مكانه، واقفا على جانبي جيمس وسانشيز، وبدا بالمر وكأنه يقول: "ماذا يفعل؟".

وبينما بدا بالمر مرتبكًا في الخلفية، كشف فريمان أن جيمس طلب الإذن من ترامب لرفع الكأس، وبينما قال بالمر "لا، لا، فقط انتظر، انتظر... انتظر... انتظر"، شوهد جيمس وهو يتجه إلى الرئيس الأمريكي لطلب موافقته".

وذكرت التقارير أن جيمس قال "هل أستطيع رفع الأثقال؟"، ليرد ترامب "أوه، نستطيع، جيد"، وبحسب فريمان، كان سانشيز منفتحا على بقاء ترامب على المسرح ومشاركته في الاحتفالات، وقال حارس المرمى للرئيس: "من فضلك يا سيدي"، قبل أن يسأله: "هل تريد منا أن نرفع الكأس بجانبك؟".

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نهائي كأس العالم للأندية دونالد ترامب قارئ شفاه اعبي تشيلسي تسليم كأس العالم للأندية
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