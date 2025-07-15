رد حاسم من الاتحاد السعودي لكرة القدم على زيادة عدد الأجانب

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم حقيقة ما يتردد عن احتمالية زيادة عدد اللاعبين الأجانب بأندية دوري المحترفين.

وتنص لوائح الدوري السعودي للمحترفين على أن قائمة الفريق تضم 25 لاعبًا على أن يكون أقصى عدد للاعبين الأجانب 10 ولكن يشارك بحد أقصى 8 لاعبين بالمباراة الواحدة في الدوري عكس بطولتي الكأس والسوبر يتاح مشاركة الأجانب العشرة في المباراة الواحدة.

وأكد المركز الإعلامي للاتحاد السعودي لكرة القدم، في تصريحات أوردتها صحيفة الرياضية المحلية، على أن عدد الأجانب الحالي مستمر كما هو ولن يكون هناك تغييرات في العدد بالموسم المقبل 2025/26.

ويشترط الاتحاد السعودي لكرة القدم على وجود ثنائي من الأجانب مواليد 2004 وما بعده.

ويضم الدوري السعودي عدد من النجوم العالميين على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفرنسي كريم بنزيما، الجزائري رياض محرز.

اقرأ أيضًا:

"لمساعدة رونالدو".. جيسوس يتحدث عن سبب موافقته على تدريب النصر السعودي

محمد حمدي: "كنت أريد الانضمام إلى الأهلي للمشاركة في كأس العالم"