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رد حاسم من الاتحاد السعودي لكرة القدم على زيادة عدد الأجانب

11:58 ص الثلاثاء 15 يوليو 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم حقيقة ما يتردد عن احتمالية زيادة عدد اللاعبين الأجانب بأندية دوري المحترفين.

وتنص لوائح الدوري السعودي للمحترفين على أن قائمة الفريق تضم 25 لاعبًا على أن يكون أقصى عدد للاعبين الأجانب 10 ولكن يشارك بحد أقصى 8 لاعبين بالمباراة الواحدة في الدوري عكس بطولتي الكأس والسوبر يتاح مشاركة الأجانب العشرة في المباراة الواحدة.

وأكد المركز الإعلامي للاتحاد السعودي لكرة القدم، في تصريحات أوردتها صحيفة الرياضية المحلية، على أن عدد الأجانب الحالي مستمر كما هو ولن يكون هناك تغييرات في العدد بالموسم المقبل 2025/26.

ويشترط الاتحاد السعودي لكرة القدم على وجود ثنائي من الأجانب مواليد 2004 وما بعده.

ويضم الدوري السعودي عدد من النجوم العالميين على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفرنسي كريم بنزيما، الجزائري رياض محرز.

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