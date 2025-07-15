رغم سريته.. أول 5 صور من حفل عيد ميلاد لامين يامال

كتب- محمد عبدالهادي:

خطف لامين يامال، جناح فريق برشلونة الإسباني، الأنظار مجدداً، لكن هذه المرة بعيداً عن الملاعب، بعدما أقام حفل عيد ميلاد أثار جدلاً واسعاً، تزامناً مع احتفاله ببلوغه سن الرشد.

ورغم سرية الحفل الذي أقيم بحضور أشخاص مميزين وفرضت عليه السرية من قبل المنظمين، الا أن صحيفة "ماركا" الإسبانية، نشرت عدة صور مثيرة للجدل للاعب الشاب.

وظهر يامال في الصور وهو يعانق فتاة شقراء، بينما ظهر في لقطة أخرى وهو يستخدم عكاز في مشهد غير معتاد.

كما وثقت الصور وجود مجموعة من النساء حوله وزجاجات كحول على الطاولة، في مشهد أثار علامات استفهام كبيرة حول تصرفات اللاعب الواعد.

كما وجهت عارضة أزياء اسبانية اتهاماً للاعب ومنظمي الحفل بدعوتها لحضور المناسبة لأسباب غير أخلاقية، حسب وصفها، وهو ما زاد من حدة الانتقادات للاعب بسبب مواقفه خارج المستطيل الأخضر.