بين ترامب والعواصف.. 5 مشاهد استثنائية في كأس العالم للأندية 2025

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي احتضنتها الولايات المتحدة الأمريكية، العديد من الظواهر غير المألوفة داخل وخارج المستطيل الأخضر، في نسخة وصفت بأنها الأكثر إثارة للجدل في تاريخ البطولة.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية أبرز المشاهد الغير مألوفة التي شهدتها البطولة التي توج بها تشيلسي كالتالي:

ترامب في قلب احتفالات تشيلسي

في واقعة أثارت الجدل، أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التواجد داخل أرض الملعب أثناء احتفال لاعبي تشيلسي بالتتويج بلقب كأس العالم للأندية، عقب الفوز في المباراة النهائية.

ترامب، الذي تابع المباراة النهائية من المدرجات، نزل إلى أرض الملعب عقب صافرة النهاية، ووقف بجوار قائد الفريق رييس جيمس ولاعبي "البلوز" أثناء رفع الكأس، رغم محاولات جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإبعاده عن الصورة، وسط دهشة لاعبي تشيلسي من الموقف غير المعتاد.

تجربة "كاميرا الحكم" تدخل حيز التنفيذ

البطولة شهدت أيضاً إدخال تقنية جديدة تتمثل في "كاميرا الحكم" أو Ref-Cam، حيث ارتدى حكام المباريات كاميرات مثبتة على مستوى العين، لتوثيق رؤيتهم للأحداث بشكل مباشر ومنح الجماهير فرصة مشاهدة المباريات من منظور مختلف.

أزمة "العقود القصيرة" تفرض نفسها

التوقيت الاستثنائي للبطولة الممتدة حتى منتصف يوليو تسبب في أزمة للأندية واللاعبين، خاصة ممن تنتهي عقودهم مع نهاية يونيو.

عدد من الأندية لجأ لحل مؤقت يتمثل في توقيع عقود قصيرة الأجل مع لاعبيها، لمجرد استكمال مشوار البطولة، في مشهد تكرر مع أسماء بارزة مثل الألماني توماس مولر مع بايرن ميونخ، والكرواتي لوكا مودريتش مع ريال مدريد، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا مع بنفيكا.

الطقس يعطل المباريات

من بين المشاهد غير المعتادة في البطولة، تعرض العديد من المباريات لحالات تأجيل وإيقاف مؤقت بسبب الأحوال الجوية السيئة.

مواجهات مثل الأهلي ضد بالميراس البرازيلي، وبنفيكا مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، شهدت رفع لافتات "سوء الأحوال الجوية" داخل الملاعب، مع وقف اللعب لفترات متفاوتة تحسباً للعواصف المتوقعة.

نسخة استثنائية للبطولة

شهدت هذه النيخة التاريخية حدثا لأول مرة في البطولة، وهو مشاركة 32 فريقا من مختلف أنحاء العالم، وهي المرة الأولي في تاريخ البطولة منذ انطلاقها.