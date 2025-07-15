كتب- محمد عبدالهادي:

روى جواو بيدرو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، تفاصيل مؤثرة عن معاناة طفولته والدور الكبير الذي لعبته والدته في دعمه خلال أصعب الفترات، حتى تحقق حلمه بالاحتراف والوصول إلى منصات التتويج.

وقال اللاعب البرازيلي، المنضم حديثًا إلى تشيلسي قادمًا من برايتون، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه نشأ في مدينة ريبيراو بريتو بولاية ساو باولو وسط ظروف معيشية صعبة، لكنه لم يشعر أبدًا بالحرمان بفضل والدته فلافيا، التي ضحت بالكثير من أجل مستقبله.

وأشار بيدرو إلى أن أسرته اضطرت لترك مدينتهم والانتقال لمسافة 400 ميل إلى زيريم في ولاية ريو دي جانيرو، بعدما حصل على فرصة الانضمام إلى أكاديمية نادي فلومينينسي، موضحًا أن العائلة عاشت هناك في منزل مشترك مع أم وابنها، في ظل ظروف مالية قاسية.

وكشف مهاجم تشيلسي عن معاناة والدته في تلك الفترة، مؤكدًا أنها كانت تتخلى عن حصتها من الطعام ليتمكن هو من الحصول على وجبة كاملة، قائلًا: "كانت أمي أحيانًا لا تأكل حتى أتناول أنا طعامًا أفضل.. لقد ضحت بالكثير من أجلي".

وأضاف بيدرو أن نادي فلومينينسي لعب دورًا كبيرًا في دعمه، سواء ماديًا أو معنويًا، ما ساعده على تخطي صعوبات تلك المرحلة، معربًا عن امتنانه للنادي البرازيلي الذي اعتبره نقطة التحول في مشواره الكروي.

ويعيش جواو بيدرو فترة مميزة مع تشيلسي حاليًا، بعدما أسهم في تتويج الفريق بلقب كأس العالم للأندية 2025، بتسجيله 3 أهداف في 3 مباريات.