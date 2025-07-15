كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المدير الفني البرتغالي لفريق النصر جيسوس سبب موافقته على تدريب الفريق رغم كونه مدربًا سابقًا للغريم الهلال.

الهلال قد أعلن في مايو الماضي رحيل مدربه المخضرم جيسوس بعد وداع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور نصف النهائي ليعلن الغريم النصر مساء يوم أمس الإثنين التعاقد معه، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





وأشار المدرب صاحب الـ 70 عامًا في تصريحات لصحيفة "أبولا" في بلاده إلى أنه وافق على تدريب النصر بسبب مواطنه كريستيانو رونالدو: "لولا دعوته لما عدت لتدريب النصر، رونالدو فاز بكل شي في مسيرته لكنه لم يحقق لقباً بعد في السعودية وسأحاول مساعدته في ذلك".

رونالدو الذي انضم لصفوف النصر في الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24 لم يحقق مع فريقه سوى لقب البطولة العربية.

وأتم المدرب البرتغالي تصريحاته بالتنويه إلى أنه أخطأ حين رفض تدريب منتخب البرازيل ولكنه كان مرتبطًا حينها مع الهلال، مضيفًا:"تدريب النصر بعد الهلال لا يوجد به فارق بالنسبة لي فسبق وانتقلت من بنفيكا لسبورتنج لشبونة وأنا في البرتغال".

وأنهى فريق النصر الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز الثالث برصيد 70 نقطة بفارق 5 نقاط عن الهلال الوصيف و 13 نقطة عن الاتحاد المتوّج باللقب.

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