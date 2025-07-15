كأس العالم للأندية 2025

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أبرز صفقات الأهلي التي تألقت بكأس العالم للأندية؟

05:17 ص الثلاثاء 15 يوليه 2025
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (4)
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    الأهلي يضم محمد علي بن رمضان (3)
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    محمد علي بن رمضان (1)
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    محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي من مباراة إنتر ميامي_4
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    محمد علي بن رمضان من مران الأهلي1
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    احتفال محمد بن رمضان
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    احتفال محمد علي بن رمضان
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    محمد علي بن رمضان
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    محمود تريزيجيه 1 (1)
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    محمود تريزيجيه
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    محمود حسن تريزيجيه
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    محمود تريزيجيه (1)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

دعّم فريق الأهلي صفوفه بأكثر من صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو الجاري.

ولكن الأهلي ودّع البطولة مبكرًا مع انتهاء دور المجموعات بعدما تذيّل جدول ترتيب مجموعته بنقطتين بفارق الأهداف عن بورتو البرتغالي الذي حلّ ثالثًا.

صفقات الأهلي الصيفية 2025/2026

الأهلي عززّ صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع كل من محمود حسن "تريزيجيه" قادمًا من صفوف طرابزون سبور التركي، محمد علي بن رمضان قادمًا من صفوف فرينكفاروزي المجري، أحمد سيد "زيزو" في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك، حارس المرمى محمد سيحا قادماً من المقاولون العرب.

واستعاد كذلك لاعب الوسط المالي أليو ديانج بعد انتهاء إعارته لصفوف الخلود السعودي بجانب استعارة المدافع أحمد رمضان "بيكهام" قادمًا من سيراميكا كليوباترا لمدة موسم.

ولعل أبرز صفقات الأهلي التي أحدثت تأثيرًا من الوافدين الجدد بخلاف ديانج كان الثنائي أحمد سيد "زيزو" ومحمد علي بن رمضان.

أرقام زيزو مع الأهلي بكأس العالم للأندية

شارك زيزو بالبطولة كبديل بعد إصابة إمام عاشور في مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي الأمريكي بكسر في الترقوة.

الجناح الأيمن الدولي شارك بـ 3 مباريات بقميص الأهلي في البطولة المشاركة الأولى كانت كبديل ثم شارك كأساسي بواقع 245 دقيقة لعب.

أرقام زيزو أمام إنتر ميامي

زيزو أمام إنتر ميامي شارك كبديل لإمام عاشور في الدقيقة 14 ثم تم استبداله في الدقيقة 79 بزميله محمد مجدي "أفشة".

ورغم ذلك حصل على ثاني أعلى تقييم بين لاعبي الأهلي بحسب منصة سوفا سكور، 7.6 بعد زميله حارس مرمى الفريق محمد الشناوي الذي حصل على تقييم 8.6 ثم جاء بعدهما وسام أبو علي بتقييم 7.3.

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