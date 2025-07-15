7 مفاجآت في النسخة الماضية من كأس العالم للأندية 2025

كتب ـ محمد القرش:

تشهد النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، العديد من المفاجآت منذ بدايتها.

وكان فوز بايرن ميونخ على أوكلاند سيتي بنتيجة 10-0 أولى مفاجآت البطولة، حيث لم يتوقع أحد فوز الفريق الألماني بهذه النتيجة التاريخية.

وبعدها استطاع الهلال السعودي التعادل مع ريال مدريد في دور المجموعات بهدف لمثله، بعدما تصدى ياسين بونو لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأحدث إنتر ميامي الأمريكي مفاجآة، بعد الفوز على بورتو البرتغالي بهدفي مقابل هدف، حيث سجل ليونيل ميسي هدف الفوز من ركلة حرة مباشرة.

وتوالت مفاجآت دور المجموعات، بفوز بوتافوجو البرازيلي على باريس سان جيرمان بطل أوروبا بهدف دون رد.

بينما فاز فلامنجو البرازيلي على نظيره تشيلسي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية بدور مجموعات مونديال الأندية.

مفاجآت ثمن نهائي كأس العالم للأندية

وأحدث فلومينينسي البرازيلي مفاجأة كبيرة عندما أقصى إنتر ميلان من ثمن نهائي كأس العالم، بعد الفوز بهدفين دون رد.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات النسخة الجارية من كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يوليو حتى 13 يوليو الجاري.

وتعد هذه النسخة جديدة من المحفل القاري إذ يشارك بها 32 فريقًا عكس النسخ السابقة التي كانت تكتفي بممثل عن كل قارة بجانب ممثل عن البلد المستضيف.

وصنع الهلال السعودي التاريخ، عندما تأهل إلى ربع نهائي مونديال الأندية على حساب مانشستر سيتي، بعد الفوز بنتيجة 4-3.