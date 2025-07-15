كتب-نهى خورشيد:

تحوّل نهائي كأس العالم للأندية 2025، والذي أقيم على أرضية ملعب ميت لايف في ولاية نيوجيرسي إلى عرض استعراضي غريب اختلطت فيه السياسة بالغناء.

وحضر اللقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتعرّض إلى صافرات استهجان أثناء ظهوره على الشاشات.

وخلال تسليمه كأس البطولة اعتلى المنصة لتسليمه وبدا كأنه ينوي رفع الكأس بنفسه، قبل أن يتدخل جياني إنفانتينو رئيس الفيفا ويطلب منه مغادرة المسرح.

وفي مشهد لافت آخر، منح إنفانتينو ميدالية فوز لترامب، مما أثار الكثير من التساؤلات حول العلاقة بين الطرفين.

كما شهدت المباراة أداءً غنائياً للمطرب البريطاني روبي ويليامز بأغنية البطولة "Desire" والتي وُصفت بأنها مليئة بالكلمات الساذجة والمحرجة.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي تشيلسي توج بلقب كأس العالم للأندية في نسخته المستحدثة، بعد فوزه التاريخي على باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة.