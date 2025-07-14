"آخر فنجان من القهوة".. ميلان يعلن التعاقد مع مودريتش

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي ميلان الإيطالي التعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش خلال الانتقالات الصيفية الجارية عقب انتهاء رحلته مع ريال مدريد.

وأوضح ميلان عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين أن اللاعب وقع على عقد مع النادي يمتد حتى 30 يونيو 2026، مع خيار التمديد لعام إضافي حتى 30 يونيو 2027.

وأشار النادي الإيطالي إلى أن اللاعب صاحب الـ 39 عامًا سيرتدي القميص رقم 14 مع الفريق.

وتفاعلت حسابات ميلان مع التريند الذي ارتبط باسم اللاعب خلال الفترة الماضية حين يظهر طفلاً يظهر حزنه لرحيل لوكا مودريتش بالإشارة إلى أنه آخر فنجان من القهوة.

ودونت حسابات ميلان باللغة العربية :"أصبح لدينا آخر فنجان من القهوة".

وكان لاعب الوسط الكرواتي قد انضم لصفوف ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2012/13 قادماً من توتنهام الإنجليزي.

يذكر أن فريق ميلان قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز الثامن برصيد 63 نقطة.

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