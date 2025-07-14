كتب- محمد عبدالهادي:

أعلنت شبكة "DAZN"، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، عن التشكيل المثالي للنسخة الأخيرة من البطولة التي اختتمت مؤخرًا بتتويج تشيلسي الإنجليزي باللقب.

وشهدت القائمة حضورًا عربيًا لافتًا، تمثل في تواجد الحارس المغربي ياسين بونو، لاعب نادي الهلال السعودي، إلى جانب مواطنه أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن التشكيل المثالي للبطولة العالمية.

وهيمن لاعبو تشيلسي على القائمة بتواجد أربعة أسماء، بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق طوال مشواره في المسابقة حتى التتويج باللقب، بينما ضم التشكيل ثلاثة لاعبين من باريس سان جيرمان، ولاعبين من فلومينينسي البرازيلي، بالإضافة إلى لاعب واحد من كل من الهلال السعودي وريال مدريد.

التشكيل المثالي لكأس العالم للأندية 2025 جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي)

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، تياجو سيلفا (فلومينينسي)، مارك كوكوريلا (تشيلسي)

خط الوسط: بيدرو نيتو، إنزو فيرنانديز، كول بالمر (تشيلسي)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)

خط الهجوم: جونزالو جارسيا (ريال مدريد)، جون أرياس (فلومينينسي)

وتوج فريق تشيلسي باللقب بعد الفوز بالمباراة النهائية 3-0 علي نظيره باريس سان جيرمان في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد، علي ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية.