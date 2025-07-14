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لاعب مصري جديد في صفوف الفريق الأول لأرسنال

04:05 م الإثنين 14 يوليه 2025
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    المصري كاميرون إسماعيل لاعب أرسنال (7)
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    المصري كاميرون إسماعيل لاعب أرسنال (8)
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    المصري كاميرون إسماعيل لاعب أرسنال (1)
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    المصري كاميرون إسماعيل لاعب أرسنال (1)
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وقع كاميرون صاحب الأصول المصرية النيجيرية عقد احترافي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال.

وانضم كاميرون إلى الجانرز في عام 2021، حيث تدرج الظهير الأيسر في فرق أرسنال بداية من الأكاديمية.

وقال كاميرون بعد توقيع العقد: "أعتقد أنه يومٌ مهم، يومٌ في ذهني منذ زمن طويل".

وأضاف: "أعتقد أنها لحظة فخرٍ لي، وهو أمرٌ كنت أحلم به، إنها لحظةٌ عظيمة، وأنا سعيدٌ بوجودي هنا".

واختتم: "لطالما كنتُ من مشجعي أرسنال، وسكني بالقرب من الملعب كان يُتيح لي رؤية مشجعي أرسنال في كل مكان، وسماع أغنية الفريق الرئيسية".

يُذكر أن الظهير الأيسر صاحب الـ 18 عاما تعود أصوله لأب نيجيري وأم مصرية.

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كاميرون إسماعيل أرسنال مصري في أرسنال
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