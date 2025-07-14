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راهن ضد فريقه.. إيقاف مهاجم إنجليزي بعد تورطه في فضيحة مراهنات

03:00 م الإثنين 14 يوليو 2025

قضايا المراهنات

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كتب- محمد عبدالهادي:

في واحدة من أكبر قضايا المراهنات التي عرفتها الكرة الإنجليزية في السنوات الأخيرة، أعلنت السلطات الكروية في إنجلترا إيقاف المهاجم رايان بومان، لاعب تشيلتنهام تاون السابق، عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث سنوات ونصف، بعد ثبوت تورطه في فضيحة مراهنات امتدت لسنوات.

وبحسب ما كشفه موقع MSN، فإن بومان قام بوضع ما مجموعه 6397 رهانًا خلال فترة امتدت إلى ثماني سنوات، تضمنت رهانات على مباريات شارك فيها بنفسه أو تواجد خلالها على دكة البدلاء.

كما كشف التقرير أن اللاعب راهن في 8 مناسبات ضد فريقه شروزبري، وشارك في ثلاث منها طوال 90 دقيقة، إلى جانب 6 رهانات أخرى على تسجيله أهدافا بنفسه.

وقد فتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقًا رسميًا فور ظهور الأدلة، ليُعلن لاحقًا عبر بيان رسمي صدور قرار الإيقاف في ظل "مخالفة صريحة وصادمة للوائح النزاهة".

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قضايا المراهنات راهن ضد فريقه إيقاف مهاجم إنجليزي السلطات الكروية
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