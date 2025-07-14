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لوكا مودريتش ينتقل إلى الميلان

02:15 م الإثنين 14 يوليو 2025

لوكا مودريتش (1)

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كتب - محمد القرش:

أعلن نادي إي سي ميلان ضم لوكا مودريتش للفريق الأول لكرة القدم قادما من ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي للميلان عبر منصة "إنستجرام" مقطع فيديو ظهر فيه لوكا يقدم نفسه لاعبا جديدا للفريق.

وسبق أن ودع لاعب خط الوسط الكرواتي ريال مدريد، عقب الخروج من بطولة كأس العالم للأندية 2025 من دور نصف النهائي على يد باريس برباعية دون رد.

وساهم مودريتش في 138 هدفا (سجل 43 هدفا، وقدم 95 تمريرة حاسمة) خلال 597 مباراة "41.278 ألف دقيقة" مع ريال مدريد بجميع المسابقات.

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مودريتش لوكا إي سي ميلان ريال مدريد إحصائيات مودرتش
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