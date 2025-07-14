كتب- محمد عبدالهادي:

تحول احتفال لامين يامال، جناح فريق برشلونة الإسباني، بعيد ميلاده الثامن عشر، إلى مادة جدلية أثارت موجة من الغضب والانتقادات الحادة من جانب جمعيات حقوقية، بعدما تضمن الاحتفال فقرات وُصفت بـ"المسيئة" للأشخاص من ذوي القزامة.

وكان اللاعب الإسباني الشاب قد احتفل الأحد الماضي بوصوله إلى سن الرشد، في مناسبة شهدت حضوراً واسعاً وأجواء احتفالية كبيرة، إلا أن إدراج أشخاص من أصحاب القزامة في فقرات ترفيهية خلال الحفل، أثار استياء جمعية "ADEE" المعنية بحقوق المصابين بالتقزم في إسبانيا.

وأصدرت الجمعية بيانًا رسميًا أدانت فيه استخدام هؤلاء الأشخاص ضمن فقرات الاحتفال بهدف الترفيه وجذب الانتباه، معتبرة أن هذا السلوك ينتهك القيم الإنسانية ويكرس الصور النمطية السلبية تجاه أصحاب القزامة.

وجاء في بيان الجمعية:

"لقد تم استخدام أشخاص من ذوي القزامة لأغراض ترفيهية، فقط بسبب مظهرهم الجسدي، ما يشكل انتهاكًا لكرامة الإنسان ويعزز التمييز ضدهم".

وأكدت الجمعية أنها بصدد اتخاذ خطوات قانونية واجتماعية لحماية أعضائها والدفاع عن حقوقهم، في ظل ما وصفته بـ"تطبيع ممارسات مهينة لا تليق بعصر يُفترض فيه احترام التنوع والاختلاف".