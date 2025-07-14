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فريق عربي.. موكوينا يعلن وجهته الجديدة رسميا

12:49 م الإثنين 14 يوليه 2025

رولاني موكوينا

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كتب- محمد خيري:

تولى الجنوب أفريقي، رولاني موكوينا مدرب الوداد المغربي وصندوانز السابق مهمة تدريب فريق عربي جديد في المرحلة المقبل.

ورحل موكوينا مؤخرا عن تدريب فريق الوداد المغربي، بعد تجربة غير موقفة بسبب النتائج السيئة، وارتبط اسمه بتولي تدريب نادي الزمالك في الفترة الماضية.

وتم تعيين المدير الفني الجنوب أفريقي، مديرا فنيا لفريق مولودية الجزائر، بشكل رسمي، خلفا للتونسي خالد بن يحيى.

وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رولاني موكوينا مدربا جديدا لعميد الأندية الجزائرية".

جدير بالذكر، أن موكوينا مسؤولية تدريب مولودية الجزائر، خلفا لبن يحيى الذي قاد مولودية الجزائر في ولاية ثانية في ديسمبر الماضي خلفا للفرنسي باتريس أمير بوميل، وقادهم للتتويج بالدوري الجزائري.

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