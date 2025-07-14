كأس العالم للأندية 2025

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كيف سيُعاقب إنريكي من الفيفا بسبب صفع لاعب تشيلسي؟

12:44 م الإثنين 14 يوليه 2025
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    ضرب لويس إنريكي جواو بيدرو (1)
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كتب - محمد القرش:

ينتظر لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب أحداث ما بعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن إنريكي قد يعاقب بسبب الحادث المؤسف الذي وقع بعد نهاية مباراة باريس وتشيلسي.

وأوضحت الصحيفة أن العقوبات يمكنها أن تطبق على المدرب الإسباني في الدوري الفرنسي ودوري الأبطال حال اعتبرها الفيفا "خطيرة".

وأضافت الصحيفة أن العقوبات ستتم بناء على تقرير مراقب المباراة، لكن من المتوقع أن تكون العقوبات في بطولة كأس العالم فقط ولن تنقل إلى البطولات المحلية أو القارية.

واعترف إنريكي بعد المباراة أن نيته كانت الفصل بين دوناروما وجواو بيدرو، لكنه لمس وجه لاعب تشيلسي الذي سقط بعدها على أرضية الملعب.

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