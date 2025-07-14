كأس العالم للأندية 2025

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بينهم نادي مصري.. تعرف على المتأهلين لكأس العالم 2029

12:21 م الإثنين 14 يوليه 2025

كأس العالم للأندية

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كتب - محمد القرش:

انتهت نسخة كأس العالم للأندية 2025 بفوز تشيلسي على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية بثلاثية دون رد.

وأقيمت أول نسخة لمونديال الأندية بشكله الجديد، في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو من عام 2025.

وضمنت 4 أندية المشاركة في كأس العالم للأندية نسخة 2029، حيث لم يتم الاستقرار على مكان إقامتها حتى الآن.

وتأهل نادي باريس سان جيرمان إلى النسخة التي تقام بعد 4 أعواد بفضل الفوز بدوري أبطال أوروبا 2024/25، بجانب بيراميدز الذي حصد دوري أبطال أفريقيا.

وسيشارك الأهلي السعودي في مونديال الأندية بعد الفوز بدوري أبطال آسيا، بينما حصد كروز أزول بطولة دوري أبطال الكونكاكاف 2025.

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