كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

سجل 54 هدفا.. أرسنال يقترب من التعاقد مع مهاجم جديد

10:14 ص الإثنين 14 يوليو 2025

نادي أرسنال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

يستعد نادي أرسنال لإتمام صفقة التعاقد مع فيكتور جيوكيريس، عقب الدخول في الخطوات النهائية من المفاوضات مع نادي سبورتينج لشبونة.

ووفقا لصحيفة "ذا أثليتيك" فإنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي، باتفاق على رسوم

ثابتة قدرها 63.5 مليون يورو (54.8 مليون جنيه إسترليني، 74.2 مليون دولار) بالإضافة إلى 10 ملايين يورو (8.6 مليون جنيه إسترليني، 11.7 مليون دولار) كإضافات، بينما تنازل وكيل المهاجم عن رسومه للمساعدة في تسهيل الصفقة.

وجاء ذلك بعد أن غاب المهاجم السويدي عن المشاركة في التدريبات التحضيرية للفريق البرتغالي للموسم الجديد 2025/26، بسبب رغبته في الانضمام للجانرز.

وانضم جيوكيريس إلى لشبونة في عام 2023 قادمًا من كوفنتري سيتي، حيث سجل 54 هدفا خلال 52 مباراة في الموسم الماضي، وساهم في فوز سبورتنج بثنائية الدوري والكأس.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرسنال صفقة أرسنال لشبونة فيكتور جيوكيريس جيوكيريس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

تغيير المسمى الوظيفي لكامل الوزير يثير ضجة.. ومصدران يكشفان التفاصيل والأسباب
إطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن أحقية الترقية للموظفين
ارتفاع حرارة البحر المتوسط.. هل يشكل خطورة وماذا يتوقع الخبراء في المستقبل؟