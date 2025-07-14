سجل 54 هدفا.. أرسنال يقترب من التعاقد مع مهاجم جديد

كتب - محمد القرش:

يستعد نادي أرسنال لإتمام صفقة التعاقد مع فيكتور جيوكيريس، عقب الدخول في الخطوات النهائية من المفاوضات مع نادي سبورتينج لشبونة.

ووفقا لصحيفة "ذا أثليتيك" فإنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي، باتفاق على رسوم

ثابتة قدرها 63.5 مليون يورو (54.8 مليون جنيه إسترليني، 74.2 مليون دولار) بالإضافة إلى 10 ملايين يورو (8.6 مليون جنيه إسترليني، 11.7 مليون دولار) كإضافات، بينما تنازل وكيل المهاجم عن رسومه للمساعدة في تسهيل الصفقة.

وجاء ذلك بعد أن غاب المهاجم السويدي عن المشاركة في التدريبات التحضيرية للفريق البرتغالي للموسم الجديد 2025/26، بسبب رغبته في الانضمام للجانرز.

وانضم جيوكيريس إلى لشبونة في عام 2023 قادمًا من كوفنتري سيتي، حيث سجل 54 هدفا خلال 52 مباراة في الموسم الماضي، وساهم في فوز سبورتنج بثنائية الدوري والكأس.