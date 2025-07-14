كأس العالم للأندية 2025

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10 صور ترصد موقف غريب لترامب أثناء تتويج تشيلسي ببطولة كأس العالم للأندية 2025

07:40 ص الإثنين 14 يوليه 2025
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القاهرة - مصراوي

حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزا كبيرا على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وبهذا الفوز، حقق تشيلسي لقبه الثاني في كأس العالم للأندية، بعدما توج لأول مرة بالبطولة في نسخة عام 2021، على حساب فريق بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1.

وشهدت مراسم التتويج موقفا غريبا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تولى تسليم الميداليات والكأس للفريق الفائز فبدلا من مغادرة المنصة بعد الانتهاء من مراسم التتويج، الإ أن بقي ترامب على أرض الملعب ولم يغادر بعد تسليم الميداليات، وشارك لاعبي تشيلسي الاحتفال باللقب، حتى لحظة رفع الكأس، حيث بدا وكأنه أحد أعضاء الفريق، ملتقطا الصور ومحتفلا معهم بشكل لافت.

ومع الذكر أن دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قد حضر مباراة افتتاح البطولة التي كانت أمام إنتر ميامي الأمريكي و الأهلي المصري، وحضر أيضا مباراة الختام بين باريس سان جيرمان وتشيلسي، وقد أنهى المباراة باحتفاله مع لاعبين تشيلسي على أرضية الملعب مع اللاعبين.

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