القاهرة - مصراوي

حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزا كبيرا على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وبهذا الفوز، حقق تشيلسي لقبه الثاني في كأس العالم للأندية، بعدما توج لأول مرة بالبطولة في نسخة عام 2021، على حساب فريق بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1.

وتلقى الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، أول خسارة في تاريخه كمدرب في المباريات النهائية، بعد أن خاض سابقا 11 نهائيا حقق الفوز فيها جميعا، وتوج خلالها بـ: لقبين في دوري أبطال أوروبا، لقب كأس العالم للأندية، لقب السوبر الأوروبي، 3 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، لقبين في كأس فرنسا، و لقبين في كأس السوبر الفرنسي.

ويعد هذا النهائي هو الثاني عشر في مسيرة إنريكي التدريبية مع الأندية، إلا أن الحظ لم يحالفه هذه المرة، ليتلقى أول خسارة في نهائي على يد تشيلسي، الذي كسر سجل إنريكي المثالي في المباريات النهائية.