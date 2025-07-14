كتب - يوسف محمد:

حقق فريق تشيلسي الإنجليزي أمس، فوزا كبير على حساب نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، ليتوج بلقب بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومع فوز تشيلسي بلقب كأس العالم للأندية بنسخته الجديدة، تصدر نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، على الرغم من عدم حضوره المباراة بشكل أساسي.

ولم تنسى جماهير كرة القدم حول العالم وليس في مصر فقط، هجوم نجم المنتخب الوطني السابق وسخريته في أوقات سابقة على نادي تشيلسي، وعلى تعاقده مع الكثير من اللاعبين بمبالغ عالية دون أن يحقق أي ألقاب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم لنجم منتخب مصر السابق، خلال تحليله لمباريات تشيلسي في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وهو يسخر من تشيلسي ولاعبيه بشكل كبير.

ويذكر أن فريق تشيلسي الإنجليزي، نجح في أن يصبح أول فريق في التاريخ يتوج ببطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، بعد الفوز على حساب باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة.

وكان أبو تريكة ظهر في أحد الفيديوهات وهو يتحدث عن تشيلسي ساخرا ويقول: "فرقة المليار باوند تقدم كرة ب 10 ريال"، لذلك قام أحد الجماهير بإعادة نشرة مرة آخرى وعلق: "رسميا، انتهاء صلاحية فيديو أبو تريكي للأبد، "فرقة المليار".

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