كتب - يوسف محمد:

اختتمت منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، بمشاركة 32 فريقا أمس الأحد، بمباراة جمعت بين فريقي تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي البطولة.

ونجح فريق تشيلسي في كتابة اسمه كأول فريق يتوج بالبطولة بنظامها الجديد، بعدما حقق الفوز على حساب باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة أمس في نهائي البطولة.

وشهدت مباراة نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي أقيمت أمس الأحد 13 يوليو الجاري، على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيوجيرسي، حضور الكثير من الشخصيات الهامة حول العالم.

ومن أبرز الأشخاص الذين تواجدوا في مباراة نهائي كأس العالم للأندية، هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حرص على متابعة المباراة، بالإضافة إلى تقديمه الجوائز للاعبين على منصة التتويج عقب نهاية اللقاء.

وبخلاف دونالد ترامب حضر العديد من الشخصيات الرياضية والسياسية حول العالم، منهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ستيف ويتكوف سفير الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، جونيوز دونالد ترامب نجل الرئيس الأمريكي ترامب، بالإضافة إلى المدعية العامة الأمريكية بام بوندي.

وفي السياق ذاته، حضر المباراة عدد كبير من أساطير كرة القدم في العالم، على رأسهم: "رونالدو، كاسياس، روبيرتو باجيو، ديل بييرو، كاكا، ديديه ديشامب" وغيرهم من نجوم كرة القدم.

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