أول تعليق من مدرب تشيلسي بعد التتويج بكأس العالم للأندية

كتب - يوسف محمد:

أعرب الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن سعادته عقب تتويج فريقه بلقب كأس العالم للأندية 2025 بعد الفوز على حساب باريس سان جيرمان.

وكان تشيلسي، نجح في تحقيق الفوز أمس على حساب باريس سان جيرمان، في نهائي كأس العالم للأندية 2025، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال ماريسكا في تصريحات عبر "BBC" البريطانية: "الفوز باللقب لحظة رائعة ومذهلة بالنسبة لنا جميعا، كان لدي إحساس بأن المباراة حسمت بعد أول 10 دقائق، بعدما نجحنا من فرض سيطرتنا منذ بداية المباراة".

وأضاف: "اللاعبين أظهروا النسخة الأقوى لهم في نهائي البطولة، على الرغم من درجة الحرارة وصعوبة الجو، التتويج بالبطولة يمثل دفعة معنوية كبيرة للفريق في الفترة المقبلة".

واختتم: "متحمس للغاية للموسم المقبل، لكن متحمس أكثر في الوقت الحالي لفترة الراحة والتي تصل إلى 3 أسابيع، لكننا نستحقه هذه الفترة عن جدارة".

ويذكر أن ماريسكا، نجح في أن يصبح ثاني مدرب إيطالي في التاريخ، يتوج بلقب كأس العالم للأندية، عقب مواطنه كارلو أنشيلوتي الذي توج باللقب في 3 مناسبات مختلفة.

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