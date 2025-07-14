كأس العالم للأندية 2025

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"بعد ثنائية باريس".. رقم تاريخي لكول بالمر لاعب تشيلسي في كأس العالم للأندية

04:18 ص الإثنين 14 يوليه 2025
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كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق تشيلسي من التتويج بلقب كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة النهائية بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

ونجح فريق تشيلسي الإنجليزي، في أن يصبح أول فريق في التاريخ يتوج ببطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، بمشاركة 32 فريقا.

وشهدت مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان، تألق النجم الإنجليزي كول بالمر لاعب البلوز، الذي نجح في تسجيل هدفين خلال اللقاء.

وبات بالمر أول لاعب إنجليزي في التاريخ، يسجل ثنائية في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بنظامها القديم والجديد.

والجدير بالذكر أن صاحب ال 23 عاما، حصد جائزة أفضل لاعب في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي تم تنظيمها في الولايات المتحدة الأمريكية.

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