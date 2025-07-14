كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

9 صور لتسليم ترامب جوائز نهائي بطولة كأس العالم للأندية للاعبين

01:21 ص الإثنين 14 يوليه 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    دونالد ترامب (8)
  • عرض 9 صورة
    دونالد ترامب (3)
  • عرض 9 صورة
    دونالد ترامب (4)
  • عرض 9 صورة
    دونالد ترامب (1)
  • عرض 9 صورة
    دونالد ترامب (6)
  • عرض 9 صورة
    دونالد ترامب (7)
  • عرض 9 صورة
    دونالد ترامب (2)
  • عرض 9 صورة
    دونالد ترامب (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

توج فريق تشيلسي الإنجليزي، بلقب بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على حساب نظيره باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في نهائي البطولة.

وبات فريق تشيلسي الإنجليزي أول فريق في التاريخ، يتوج بلقب كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، بمشاركة 32 فريق.

وحرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التواجد، على منصة التتويج لتسليم لاعبي فريق تشيلسي ميداليات المركز الأول، بالإضافة إلى تسليم بعض اللاعبين جوائز خاصة بعد حصد جوائز فردية.

وكان كول بالمر لاعب فريق تشيلسي، تمكن من حصد جائزة أفضل لاعب في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبخلاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تواجد على منصة التتويج الخاصة بمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في النهائي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو.

أقرأ أيضًا:
قبل المباراة النهائية.. ترتيب الحذاء الذهبي لكأس العالم للأندية

قبل نهائي الليلة.. تاريخ المتوجين بكأس العالم للأندية منذ انطلاقها؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دونالد ترامب كأس العالم للأندية بطولة كأس العالم للأندية مونديال الأندية نهائي كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 أشقاء بالالتهاب السحائي
قبل الزيادات المرتقبة.. ﻛﻴﻒ تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ" والزيادة السنوية؟
استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
طقس الساعات المقبلة.. أجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء