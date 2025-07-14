كتب - يوسف محمد:

توج فريق تشيلسي الإنجليزي، بلقب بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على حساب نظيره باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في نهائي البطولة.

وبات فريق تشيلسي الإنجليزي أول فريق في التاريخ، يتوج بلقب كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، بمشاركة 32 فريق.

وحرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التواجد، على منصة التتويج لتسليم لاعبي فريق تشيلسي ميداليات المركز الأول، بالإضافة إلى تسليم بعض اللاعبين جوائز خاصة بعد حصد جوائز فردية.

وكان كول بالمر لاعب فريق تشيلسي، تمكن من حصد جائزة أفضل لاعب في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبخلاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تواجد على منصة التتويج الخاصة بمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في النهائي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو.

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