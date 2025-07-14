كأس العالم للأندية 2025

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15 صورة لأبرز لقطات مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025

01:02 ص الإثنين 14 يوليه 2025
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القاهرة - مصراوي

حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزا كبيرا على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وسجل أهداف فريق تشيلسي كلا من: كول بالمر من تسديدة قوية عجز الحارس عن تصديها في الدقيقة 22 و 29، جواو بيدرو في الدقيقة 43.

وشهدت المباراة حالة طرد في الدقيقة 85، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه جواو نيفيز، لاعب باريس سان جيرمان، بعد اعتدائه على مارك كوكوريلا لاعب تشيلسي.

وبهذا الانتصار، يحقق تشيلسي لقبه الثاني في كأس العالم للأندية، بعدما توج لأول مرة بالبطولة في نسخة عام 2021، على حساب فريق بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1.

ورصدت عدسات الملعب 15 صورة توثق أبرز لحظات المباراة، بما في ذلك الأهداف، واللقطة المثيرة التي شهدت الطرد، لتكون شاهدا على ليلة تاريخية لتشيلسي في نهائي البطولة العالمية.

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