كأس العالم للأندية 2025

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"تخطت 100 مليون".. كم حصد فريق تشيلسي بعد الفوز بكأس العالم للأندية 2025؟

12:38 ص الإثنين 14 يوليه 2025
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كتب - يوسف محمد:

حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزا كبيرا، على حساب نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في نهائي كأس العالم للأندية 2025، ليتوج بلقب البطولة.

وبات فريق تشيلسي الإنجليزي أول فريق في التاريخ، يتوج بلقب كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، بمشاركة 32 فريق، ليسجل اسمه في تاريخ البطولة.

وحصد فريق تشيلسي الإنجليزي الكثير من الجوائز المادية بعد الفوز بلقب مونديال الأندية، التي تخطت 100 مليون دولار.

وأشارت صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية، أن الفريق الإنجليزي حصل على مبلغ 114.6مليون يورو، ليصبح أكثر فريق تحقيق للعوائد المادي في البطولة.

وجاء فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني، بقائمة أكثر الفرق المشاركة في البطولة من ناحية العوائد المادية، بمبلغ وصل إلى 106.9 مليون يورو.

والجدير بالذكر أن فريق ريال مدريد الإسباني، جاء في المركز الثالث بقائمة أكثر الفرق تحقيقا للعوائد المادية بالبطولة، بمبلغ وصل إلى 82.5 مليون يورو.

العوائد المادية لفريق تشيلسي
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