كتب- نهى خورشيد:

ظهرت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، إلى جانبه في المقصورة الرئيسية لملعب ميتلايف خلال نهائي كأس العالم للأندية 2025، والذي جمع بين تشيلسي وباريس سان جيرمان مساء الأحد.

ورحبت ميلانيا بعدد من الشخصيات السياسية والرياضية البارزة، من بينهم بام بوندي، كريستي نويم، توم برادي، وروبرت مردوخ، إضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

والتقطت الكاميرات المتواجدة في ملعب ميتلايف العديد من الصور لميلانيا ترامب خلال متابعتها للمباراة.

وفي سياق متصل، حقق تشليسي فوزاً تاريخياً اليوم على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة، ليتوج بطلاً لأول نسخة من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فاريقاً