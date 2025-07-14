كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

على النضارة.. أفضل صورة لترامب وزوجته من نهائي كأس العالم للأندية 2025

12:37 ص الإثنين 14 يوليو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ترامب
  • عرض 7 صورة
    ترامب وزوجته في المدرجات
  • عرض 7 صورة
    ترامب يؤدي التحية العسكرية
  • عرض 7 صورة
    ترامب يشعل أجواء نهائي مونديال الأندية (2)
  • عرض 7 صورة
    ترامب يشعل أجواء نهائي مونديال الأندية (1)_1
  • عرض 7 صورة
    ترامب يشعل أجواء نهائي مونديال الأندية (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

ظهرت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، إلى جانبه في المقصورة الرئيسية لملعب ميتلايف خلال نهائي كأس العالم للأندية 2025، والذي جمع بين تشيلسي وباريس سان جيرمان مساء الأحد.

ورحبت ميلانيا بعدد من الشخصيات السياسية والرياضية البارزة، من بينهم بام بوندي، كريستي نويم، توم برادي، وروبرت مردوخ، إضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

والتقطت الكاميرات المتواجدة في ملعب ميتلايف العديد من الصور لميلانيا ترامب خلال متابعتها للمباراة.

وفي سياق متصل، حقق تشليسي فوزاً تاريخياً اليوم على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة، ليتوج بطلاً لأول نسخة من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فاريقاً

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ترامب زوجة ترامب ترامب وزوجته نهائي كأس العالم للأندية تشيلسي باريس سان جيرمان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

تغيير المسمى الوظيفي لكامل الوزير يثير ضجة.. ومصدران يكشفان التفاصيل والأسباب
إطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن أحقية الترقية للموظفين
ارتفاع حرارة البحر المتوسط.. هل يشكل خطورة وماذا يتوقع الخبراء في المستقبل؟