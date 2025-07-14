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"ليه ميدخلش بالجلابية؟".. رسالة غاضبة من وائل شيتوس إلى مسؤولي الأندية

12:23 ص الإثنين 14 يوليه 2025
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    ستوري وائل رياض
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    وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب
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    وائل رياض المدير الفني
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كتب- نهى خورشيد:

وجه وائل رياض نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، رسالة إلى المسئولين في الأندية بسبب منع أولياء الأمور المرتدين"جلاليب" من مساندة أبناء وتشجعيهم.

وكتب رياض عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"في موضوع عايز أتكلم فيه بقالي فترة لازم الأندية تناقش في لوائحها الداخلية موضوع منع دخول النادي (بالجلابية)".

وأضاف:"يعني إيه أمنع ولي أمر من مشاهدة إبنه و تشجيعه لمجرد إنه لابس (جلابية) ومش مسموح إنه يدخل النادي بيها ، ( إنت ممكن كنادي تقوله إنت لك الدخول في حدود الملعب فقط و إن كنت أنا ضد ده كمان )".

وتابع:"الجلابية مش وصمة عار ولا شئ مهين ولا لبس خليع، ده تراثنا ولبس أجدادنا و أهالينا وأصولنا كلنا من الأرياف والصعيد محدش فينا قاهري ابن قاهري ابن قاهري لازم هتلاقي في عيلتك حد يا فلاح يا صعيدي و دي حاجة بنتشرف بيها".

وأتم حديثه:"منجيش علي راجل غلبان جاي من آخر الدنيا علشان يتفرج على ابنه ونقوله ممنوع انت لابس جلابية ولبسك غير مناسب".

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وائل رياض الجلابية الأهلى منتخب مصر
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