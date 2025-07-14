كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره تشيلسي الإنجليزي حاليا، في إطار نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وشهدت مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي، حضور رئيس الفريق الفرنسي ناصر الخليفي في مدرجات ملعب "ميتلايف"، الذي تقام عليه مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وظهرت علامات الحزن على وجه ناصر الخليفي، خلال تواجده في مدرجات ملعب "ميتلايف"، في ظل تأخر فريقه بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا.

وكان فريق باريس سان جيرمان نجح في الصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على حساب ريال مدريد، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في نصف النهائي.

وفي المقابل، صعد فريق تشيلسي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي، في نصف النهائي بنتيجة هدفين دون مقابل.

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