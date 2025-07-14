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قبل محمد قدوس.. 10 لاعبين اتهموا بالخيانة بعد رحيلهم من ناديهم

09:33 ص الإثنين 14 يوليه 2025
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    سول كامبل
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    روبرتو باجيو
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    كارلوس تيفيز
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    اشلى كول المدافع الايسر لفريق روما لكرة القدم
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    كانافارو
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    عثمان ديمبيلي
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    مايكل أوين
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كتب - محمد القرش:

اُتهم محمد قدوس لاعب منتخب غانا بالخيانة، بعد انتقاله من وست هام يونايتد إلى توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية.

لكن قدوس ليس اللاعب الأول الذي يتم اتهامه بالخيانة بعد الانتقال إلى الغريم الأزلي لفريقه الذي كان يلعب معه.

وتعد صفقة انتقال لويس فيجو من برشلونة إلى ريال مدريد في موسم 2000/2001، من أكثر الصفقات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم، بجانب تعاقد مايكل أوين مع اليونايتد قادما من ليفربول.

10 لاعبين اتهموا بالخيانة في كرة القدم

1. لويس فيجو (من برشلونة إلى ريال مدريد)

2. سول كامبل (من توتنهام إلى أرسنال)

3. روبرتو باجيو (من فيورنتينا إلى يوفنتوس)

4. كارلوس تيفيز (من اليونايتد إلى السيتي)

5. أشلي كول (من أرسنال إلى تشيلسي)

6. فابيو كانافارو (من يوفنتوس إلى ريال مدريد)

7. عثمان ديمبيلي (من برشلونة إلى باريس)

8. مايكل أوين (من ليفربول إلى اليونايتد)

9. إيمانويل أديبايور (من أرسنال إلى السيتي)

10. سيسك فابريجاس (من أرسنال إلى برشلونة)

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لويس فيجو محمد قدوس كامبل أوين باجيو برشلونة ريال مدريد
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