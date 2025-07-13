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الأهلي يرد رسميا على عرض الأخدود السعودي لضم إمام عاشور

10:44 م الأحد 13 يوليه 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 3 صورة
    إمام عاشور
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القاهرة - مصراوي

أصدر النادي الأهلي ردا رسميا على الخطاب الوارد من نادي الأخدود السعودي، يستفسر فيه عن المقابل المالي المعروض لشراء اللاعب إمام عاشور، نجم خط وسط الأهلي.

وجاء هذا الرد بعد أن تلقى الأهلي، قبل أيام، خطابا من نادي الأخدود يعبر فيه عن رغبته في التعاقد مع اللاعب وشراء المدة المتبقية من عقده مع القلعة الحمراء.

وحتى الآن، لم يتلق النادي الأهلي أي ردا من نادي الأخدود بشأن القيمة المالية المقترحة لإتمام الصفقة.

يذكر أن إمام عاشور كان قد تعرض لإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مشاركته في أول مباراة له مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.

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إمام عاشور الأخدود السعودي الأهلي
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