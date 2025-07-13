متابعة - يوسف محمد:

توج فريق تشيلسي الإنجليزي بلقب بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد تحقيق الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في نهائي البطولة.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وبهذا الفوز بات فريق تشيلسي الإنجليزي، هو أول فريق في التاريخي يتوج بلقب بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريق.

ودخل فريق باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، لوكاس بيرالدو، نونو مينديز

خط الوسط: فيتينيا، فابيان رويز، جواو نيفيز

خط الهجوم: ديزيري دوي، خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي

وجاء تشكيل فريق تشيلسي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو، تريفوه تشالوباه، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا

خط الوسط: ريس جيمس، مويسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز

خط الهجوم: كول بالمر، بيدرو نيتو، جواو بيدرو

أبرز أحداث مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: عرضية من لاعب تشيلسي يتصدى لها دفاع باريس سان جيرمان.

الدقيقة 8: تسديدة قوية من كول بالمر لاعب تشيلسي ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

الدقيقة 16: فرصة خطيرة لصالح باريس سان جيرمان، لكن دجفاع تشيلسي يتصدى لها.

الدقيقة 18: تسديدة قوية من لاعب باريس سان جيرمان، يتصدى لها حارس مرمى تشيلسي.

الدقيقة 22: كول بالمر يحرز الهدف الأول لتشيلسي في مرمى باريس سان جيرمان.

الدقيقة 30: كول بالمر يحرز الهدف الثاني لتشيلسي في مرمى باريس.

الدقيقة 36: بطاقة صفراء للاعب تشيلسي بعد تدخل على كفاراتسيخيليا في منتبصف الملعب.

الدقيقة 43: جواو بيدرو يحرز الهدف الثالث لتشيلسي في مرمى باريس سان جيرمان.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 55: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي باريس سان جيرمان ولكن الحكم لم يحتسب شئ.

الدقيقة 61: عرضية من لاعب باريس سان جيرمان يتصدى لها حارس مرمى تشيلسي.

الدقيقة 67: تسديدة قوية من لاعب تشيلسي من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها دوناروما حارس باريس سان جيرمان.

الدقيقة 76: توقف المباراة لسقوط لاعب تشيلسي على أرضية الملعب.

الدقيقة 84: بطاقة حمراء لجواو نيفيز لاعب باريس سان جيرمان، بعد تدخل دون كرة على لاعب تشيلسي.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة.