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تشكيل مباراة باريس سان جيرمان و تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025

09:13 م الأحد 13 يوليو 2025
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    لقطات من مباراة تشيلسي والترجي 1 (1)
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    سقوط لاعب تشيلسي على أرضية الملعب (1)
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    مباراة تشيلسي والترجي (1)
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    لاعبي تشيلسي (1)
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    فريق تشيلسي
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    بالمر لاعب تشيلسي (1)
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    لاعب تشيلسي (1)
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    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
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    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 16 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 16 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
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    باريس سان جيرمان
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    جماهير باريس سان جيرمان قبل المباراة (1)
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القاهرة - مصراوي

يلاقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره تشيلسي الإنجليزي اليوم، في إطار نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي.

ويدخل فريق باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، بيرالدو، مينديز.

خط الوسط:؛ فيتينيا، نيفيز، رويز.

خط الهجوم: دو، ديمبيلي، كفاراتسخيليا.

وفي المقابل يدخل تشيلسي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: غوستو، تشالوبا، كولويل، كوكوريلا.

خط الوسط: جيمس، كايسيدو، فرنانديز.

خط الهجوم: نيتو، بالمر، جواو بيدرو.

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