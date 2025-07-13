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12 صورة ترصد احتفالات لاعبي ليفربول على طريقة جوتا

08:37 م الأحد 13 يوليه 2025
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    تأثر جو جوميز وجاكبو بعد صافرة النهاية بعد مباراة بريستون
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    وقف لاعبو ليفربول على أرض الملعب في ديبديل واستمعوا إلى هتافات المشجعين لجوتا (3)
  • عرض 12 صورة
    وقف لاعبو ليفربول على أرض الملعب في ديبديل واستمعوا إلى هتافات المشجعين لجوتا (2)
  • عرض 12 صورة
    نونيز يحتفل على طريقة جوتا (3)
  • عرض 12 صورة
    نونيز يحتفل على طريقة جوتا (1)
  • عرض 12 صورة
    جاكبو يحتفل على طريقة جوتا
  • عرض 12 صورة
    وقف لاعبو ليفربول على أرض الملعب في ديبديل واستمعوا إلى هتافات المشجعين لجوتا (1)
  • عرض 12 صورة
    نونيز يحتفل على طريقة جوتا (2)
  • عرض 12 صورة
    آرني سلوت
  • عرض 12 صورة
    لاعبو ليفربول
  • عرض 12 صورة
    حداد على ديوجو جوتا
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كتب - محمد القرش:

أظهرت مباراة ليفربول وبريستون الودية التي أقيمت اليوم الأحد، حالة الحزن التي يمر بها لاعبي الريدز بسبب وفاة صديقهم ديوجو جوتا.

وفاز فريق ليفربول بنتيجة 3-1، حيث افتتح كونور برادلي التسجيل في الدقيقة 33 قبل أن يُضيف نونيز الهدف الثاني بعد نهاية الشوط الأول مباشرةً.

وسجل ليام ليندسي هدفًا لبريستون، ثم أضاف كودي جاكبو الهدف الثالث لليفربول.

وبعد تسجيله الهدف، نفّذ نونيز احتفال جوتا على طريقة البلاي ستيشن، وأشار أيضًا إلى السماء تخليدًا لذكرى زميله، وكرّر احتفاله مرة أخرى.

وأدى جاكبو احتفال جوتا المميز في يوم أكد مدى تأثير رحيل النجم على زملائه في الفريق.

وبعد نهاية المباراة، صفق لاعبو ليفربول للجماهير ووقفوا واستمعوا إلى هتاف جوتا الشهير في مشهد عاطفي حزين.

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