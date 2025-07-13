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"بعد وفاة جوتا".. 5 صور تظهر حزن محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وبريستون الودية

08:36 م الأحد 13 يوليه 2025
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    صلاح مع لاعبي ليفربول
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    محمد صلاح وفان دايك
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    محمد صلاح مع ليفربول
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    محمد صلاح
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كتب - يوسف محمد:

ظهر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في حالة حزن شديدة وقوية، خلال مباراة فريقه الودية أمام بريستون نورث، متأثرا بوفاة زميله بالفريق ديوجو جوتا خلال الأيام الماضية.

وخيم الحزن على وجه النجم المصري بشكل كبير، خلال الوقوف دقيقة حداد بعد وفاة ديوجو جوتا وشقيقه أندريه، كما أنه ظهر متأثرا بقوة عقب نهاية المباراة وخلال تبادل التحية مع الجماهير أثناء هتافهم للراحل ديوجو جوتا.

وكان ديوجو جوتا رحل عن عالمنا رفقة شقيقه أندريه سيلفا، بعد تعرضهما لحادث سير مروع في مقاطعة زامورا بإسبانيا.

ويذكر أن إدارة ليفربول، أعلنت في وقت سابق حجب القميص رقم 20 الذي كان يرتديه الراحل ديوج جوتا، تكريما له بعد وفاته في حادث سير رفقة شقيقه خلال الأيام الماضية.

ونجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز اليوم، على حساب نظيره بريستون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما اليوم.

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محمد صلاح جوتا ليفربول
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