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قبل المباراة النهائية.. ترتيب الحذاء الذهبي لكأس العالم للأندية

07:59 م الأحد 13 يوليه 2025

كأس العالم للأندية

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كتب - محمد القرش:

تقام المباراة النهائية لكأس العالم للأندية 2025 اليوم الأحد، عندما يلاقي تشيلسي نظيره باريس سان جيرمان.

وهناك منافسة شرسة على جائزة الحذاء الذهبية لمونديال الأندية "الهداف"، حيث يتصدر القائمة 4 لاعبين لكنهم غادروا البطولة.

ترتيب الحذاء الذهبي لكأس العالم للأندية

1. جونزالو جارسيا (ريال مدريد) - 4 أهداف

2. ماركوس ليوناردو (الهلال) - 4 أهداف

3. سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند) - 4 أهداف

4. أنخيل دي ماريا (بنفيكا) - 4 أهداف

5. فابيان رويز (باريس سان جيرمان) - 3 أهداف

6. بيدرو نيتو (تشيلسي) - 3 أهداف

7. وسام أبو علي (الأهلي) - 3 أهداف

8. جيرمان بيرتيرام (باتشوكا) - 3 أهداف

9. فيل فودين (مانشستر سيتي) - 3 أهداف

10. هالاند (مانشستر سيتي) - 3 أهداف

وشهدت القائمة تواجد بيدرو نيتو وفابيان رويز المتنافسان على اللقب، وجائزة الحذاء الذهبي أيضًا.

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كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم باريس وتشيلسي هدافي كأس العالم الحذاء الذهبي نيتو فابيان رويز
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