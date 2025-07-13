قبل المباراة النهائية.. ترتيب الحذاء الذهبي لكأس العالم للأندية
كتب - محمد القرش:
تقام المباراة النهائية لكأس العالم للأندية 2025 اليوم الأحد، عندما يلاقي تشيلسي نظيره باريس سان جيرمان.
وهناك منافسة شرسة على جائزة الحذاء الذهبية لمونديال الأندية "الهداف"، حيث يتصدر القائمة 4 لاعبين لكنهم غادروا البطولة.
ترتيب الحذاء الذهبي لكأس العالم للأندية
1. جونزالو جارسيا (ريال مدريد) - 4 أهداف
2. ماركوس ليوناردو (الهلال) - 4 أهداف
3. سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند) - 4 أهداف
4. أنخيل دي ماريا (بنفيكا) - 4 أهداف
5. فابيان رويز (باريس سان جيرمان) - 3 أهداف
6. بيدرو نيتو (تشيلسي) - 3 أهداف
7. وسام أبو علي (الأهلي) - 3 أهداف
8. جيرمان بيرتيرام (باتشوكا) - 3 أهداف
9. فيل فودين (مانشستر سيتي) - 3 أهداف
10. هالاند (مانشستر سيتي) - 3 أهداف
وشهدت القائمة تواجد بيدرو نيتو وفابيان رويز المتنافسان على اللقب، وجائزة الحذاء الذهبي أيضًا.
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