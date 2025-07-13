كتب - محمد القرش:

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ولأول مرة في تاريخ كأس العالم، تشهد المباراة النهائية تواجد طرفين من قارة أوروبا.

موعد نهائي كأس العالم

يقام اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر، على ملعب ميتلايف الواقع في منطقة نيويورك الأمريكية.

الجوائز المالية لنهائي المونديال

يحصد الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية على 30 مليون دولار أمريكي (باريس وتشيلسي)، بينما يحصل الفائز بالبطولة 40 مليون دولار.

القنوات الناقلة لمباراة باريس وتشيلسي

أعلنت شبكة قنوات "إم بي سي" نقل مباراة نهائي كأس العالم بين باريس وتشيلسي مجانا، عبر قناتي "MBC MASR" و"MBC MASR 2".

ملعب نهائي كأس العالم

تقام المباراة على ملعب ميتلايف الذي اُفتتح في يوم 10 من شهر أبريل عن عام 2010، بعد عملية بناء امتد 3 أعوام.

ويتسع الملعب الواقع في منطقة نيويورك الأمريكية لـ 82500 مشجع، حيث يعد موطنا لفريقي نيويورك جيتس ونيويورك جاينتس في دوري كرة القدم الأمريكية.