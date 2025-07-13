مقتل لاعب طائرة برازيلي على يد طليق خطيبته.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

شهد الوسط الرياضي في البرازيل، حالة من الحزن والصدمة في الساعات الماضية، بعدما قُتل لاعب الكرة الطائرة البرازيلي الدولي السابق إيفرتون فاجونديس، المعروف باسم "إيفرتون بوي".

وكشفت صحيفة "ديلي ميل"، أن المشتبه به يدعى ديرلي باتشيكو وهو طليق خطيبته، الذي اعترض طريق فاجونديس أثناء قيادته شاحنته الصغيرة، قبل أن يقوم باختطافه تحت تهديد السلاح ويطلق عليه النار ثلاث مرات.

وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة فقدان فاجونديس السيطرة على مركبته بعد إطلاق النار، حيث اصطدمت مباشرة بسيارة أخرى بالقرب من محطة وقود عند الساعة 11:16 مساءً بالتوقيت المحلي.

وبيّنت اللقطات فرار الجاني من الشاحنة بعد الحادث، حيث استقل مركبة أخرى ولاذ بالفرار.

وقد تم تأكيد وفاة اللاعب البالغ من العمر 46 عامًا في موقع الحادث من قبل فرق الإنقاذ، وأبلغت خطيبته الشرطة أن "إيفرتون بوي" كان قد اختُطف قبل ساعات قليلة من الحادث.

إيفرتون فاجونديس كان قد تُوّج مع منتخب البرازيل تحت 19 عامًا بكأس العالم عام 1995 في بورتو ريكو، كما فاز بكأس أمريكا الجنوبية للشباب في العام التالي.

ولعب فاجونديس خلال مسيرته لأندية بارزة مثل فيات ميناس، سوزانو، ساو كايتانو، وفيولي فيوتورو، إلى جانب مشاركته في دوريات دولية بالأرجنتين، اليابان، وإسبانيا>

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