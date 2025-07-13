كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي بأمريكا، حيث يستضيف النهائي المرتقب لبطولة كأس العالم للأندية بين فريقي باريس سان جيرمان وتشيلسي.

ومنذ انطلاق البطولة في عام 2000، شهدت العديد من الأبطال عبر تاريخها، قبل أن يتم تعديل نظامها في النسخة الجارية.

ويستعرض "مصراوي"، سجل الأندية المتوجة بالبطولة منذ النسخة الأولى كالتالي:

2000: كورينثيانز البرازيلي

تُوّج باللقب بعد الفوز على مواطنه فاسكو دا جاما بركلات الترجيح، في النسخة التي أُقيمت بالبرازيل كأول نسخة رسمية تحت رعاية الفيفا.

2001–2004: لم تُقم البطولة

توقفت البطولة لأسباب مالية وتنظيمية، قبل أن تعود عام 2005 بنظامها الجديد.

2005: ساو باولو البرازيلي

هزم ليفربول الإنجليزي في النهائي بهدف نظيف، ليُعيد اللقب إلى البرازيل.

2006: إنترناسيونال البرازيلي

تغلب على برشلونة الإسباني بهدف دون رد في مفاجأة كبرى.

2007: ميلان الإيطالي

حقق أول لقب لإيطاليا بفوزه على بوكا جونيورز الأرجنتيني 4-2.

2008: مانشستر يونايتد الإنجليزي

فاز باللقب بعد الانتصار على ليجا دي كيتو الإكوادوري بهدف نظيف.

2009: برشلونة الإسباني

أحرز اللقب لأول مرة بعد فوز صعب على إستوديانتس الأرجنتيني بنتيجة 2-1.

2010: إنتر ميلان الإيطالي

تُوّج باللقب بعد فوزه على مازيمبي الكونجولي بثلاثية نظيفة.

2011: برشلونة الإسباني

قدّم أداءً ساحرًا وسحق سانتوس البرازيلي برباعية نظيفة في النهائي.

2012: كورينثيانز البرازيلي

عاد للتتويج مجددًا بعد الفوز على تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد.

2013: بايرن ميونخ الألماني

فاز على الرجاء المغربي في النهائي 2-0، ليضيف اللقب لقائمة أبطال أوروبا.

2014: ريال مدريد الإسباني

أحرز لقبه الأول بعد فوز على سان لورينزو الأرجنتيني بهدفين نظيفين.

2015: برشلونة الإسباني

عاد للتتويج من جديد بعد انتصار كبير على ريفر بليت الأرجنتيني 3-0.

2016: ريال مدريد الإسباني

فاز على كاشيما أنتلرز الياباني 4-2 بعد التمديد.

2017: ريال مدريد الإسباني

واصل هيمنته وتغلب على جريميو البرازيلي بهدف نظيف.

2018: ريال مدريد الإسباني

حسم النهائي أمام العين الإماراتي بنتيجة 4-1.

2019: ليفربول الإنجليزي

تُوّج باللقب لأول مرة بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي بهدف في الوقت الإضافي.

2020: بايرن ميونخ الألماني

انتصر على تيجريس أونال المكسيكي بهدف دون رد.

2021: تشيلسي الإنجليزي

تُوّج بالبطولة بعد فوز صعب على بالميراس البرازيلي 2-1 في الوقت الإضافي.

2022: ريال مدريد الإسباني

حقق خامس ألقابه بعد التفوق على الهلال السعودي بنتيجة 5-3.

2023: مانشستر سيتي الإنجليزي

حقق اللقب الأول في تاريخه بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي 4-0.

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