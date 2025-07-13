كتب- محمد عبدالهادي:

في مصادفة غريبة قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب حضور المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية مساء اليوم الأحد، والتي ستُقام على ملعب "ميتلايف" في إيست روثرفورد بولاية نيوجيرسي، وتجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

ويأتي هذا الظهور العلني للرئيس السابق في مناسبة جماهيرية كبرى، في الذكرى السنوية الأولى لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها في ولاية بنسلفانيا خلال حملته الانتخابية العام الماضي في نفس هذا اليوم.

وسيغادر ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب نادي الجولف الخاص بهما في بيدمينستر، متجهان إلى موقع المباراة الذي يبعد نحو 64 كيلومترًا، وسط ترتيبات أمنية مشددة استعدادًا لحضورهما.

وتُعد هذه المباراة ختامًا لنسخة تاريخية من بطولة كأس العالم للأندية، التي تشهد للمرة الأولى مشاركة 32 فريقًا، في نظام مشابه لكأس العالم للمنتخبات.

وسيتوَّج الفائز باللقب بجائزة مالية قدرها 40 مليون يورو، إلى جانب عوائد مالية ضخمة تجاوزت بالفعل 100 مليون دولار لكل فريق خلال مشوار البطولة، في نسخة هي الأغلى بتاريخ البطولة.