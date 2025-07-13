كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، إن النسخة الجارية من كأس العالم للأندية 2025 حققت نجاحاً لافتًا عكس ما كان يتوقع لها البعض.

وتُختتم منافسات النسخة الجارية من كأس العالم للأندية بمباراة تشيلسي و باريس سان جيرمان عند العاشرة من مساء اليوم الأحد في دور النهائي.

وقال إنفانتيو في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، إن العصر الذهبي لكرة القدم قد بدأ، مضيفًا:"قالوا أن البطولة لن تنجح على المستوى المالي وأن لا أحد سيهتم بها ولكن دعوني أعلن تحقيقنا أرباحًا تفرق 2 مليار دولار أمريكي وقد تصل إلى 2.1 مليار ولا توجد بطولة في العالم تحقق أرباحًا في المباراة الواحدة بمتوسط 33 مليون دولار.. هي البطولة الأنجح في العالم بجميع المقاييس".

وردّ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عما كان يتردد عن عزوف الجماهير بقوله:"وصلنا إلى 2.5 مليون مشجع بملاعب البطولة أي أن متوسط الحضور في كل مباراة يصل إلى 40 ألف مشجع ولا أعتقد أن هناك دوري في العالم باستثناء الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يبلغ متوسط حضوره 40 ألف متفرجاً".

وأتم المسؤول السويسري تصريحاته بقوله"المشجعون كانوا حقًا مذهلين فامتلأت بعض الملاعب وبالتأكيد كان بعضها الآخر أقل امتلاءً، ولكن كل شيء حصل في جو من الفرح، ولم يحصل أي حادث على الإطلاق".

يذكر أن أرباح النسخة الجارية من كأس العالم للأندية الموزعة على الفرق المشاركة تصل إلى مليار دولار.

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