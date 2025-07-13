كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تتجه الأنظار عند العاشرة من مساء اليوم الأحد صوب ملعب ميتلايف؛ حيث مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية.

تشيلسي كان قد تأهل إلى دور النهائي بعد الفوز بثنائية نظيفة على نظيره فلومينينسي البرازيلي فيما حصد فريق باريس سان جيرمان بطاقة التأهل الثانية للنهائي بالفوز برباعية كبيرة على نظيره ريال مدريد.

وحال انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بين تشيلسي وباريس سان جيرمان بالتعادل سواء السلبي أو الإيجابي تنص لائحة البطولة على اتجاه الفريقين لخوض شوطين إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة فيما يحصل اللاعبون على راحة لمدة 5 دقائق قبل خوضهما وليس بين شوطي اللقاء إذ يظلان بأرضية الملعب.

وإذ استمر التعادل مع نهاية الشوطين الإضافيين يتم الاحتكام لركلات الترجيح لحسم صاحب اللقب.

وانطلقت منافسات النسخة الجارية من كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو الماضي وتنتهي اليوم 13 يوليو إذ شهدت نسخة 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة 32 فريقاً لأول مرة.

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