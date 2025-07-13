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"بطل آخر نسختين".. مؤمن سليمان يودع كأس العراق من دور نصف النهائي

01:17 م الأحد 13 يوليه 2025
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  • عرض 6 صورة
    مؤمن سليمان
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    مؤمن سليمان
  • عرض 6 صورة
    مؤمن سليمان
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    مؤمن سليمان مدرب الزمالك الأسبق
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    مؤمن سليمان
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ودع فريق الشرطة العراقي تحت قيادة مدربه المصري مؤمن سليمان منافسات النسخة الجارية من بطولة الكأس في بلاده من دور نصف النهائي.

وخسر فريق الشرطة خلال المباراة التي جمعته مساء يوم أمس السبت بنظيره زاخو بركلات الترجيح بنتيجة ( 4 - 3 ) بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق زاخو بنظيره دهوك الذي فاز على نظيره القوة الجوية ضمن منافسات دور نصف النهائي ذاته بنتيجة (3 ـ 1 ).

ولم يسبق لأي من زاخو أو دهوك التتويج بلقب كأس العراق.

وقاد مؤمن سليمان فريق الشرطة للتتويج بلقب الدوري العراقي عن الموسم الماضي 2024/25 في شهر يونيو الماضي.

يذكر أن مؤمن سليمان هو بطل آخر نسختين من كأس العراق بواقع نسخة 2023 مع فريق القوة الجوية ونسخة 2024 مع الشرطة.

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مؤمن سليمان الشرطة العراقي كأس العراق
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