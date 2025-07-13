كأس العالم للأندية 2025

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3 قنوات مجانية ناقلة لمباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025

12:18 م الأحد 13 يوليه 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    فريق تشيسلي (7)
  • عرض 15 صورة
    فريق تشيسلي (2)
  • عرض 15 صورة
    فريق تشيسلي (1)
  • عرض 15 صورة
    مباراه باريس سان جيرمان ضد تشيلسي (2)
  • عرض 15 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 15 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 15 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 15 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 15 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 15 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 15 صورة
    باريس سان جيرمان (1)
  • عرض 15 صورة
    باريس سان جيرمان (1)
  • عرض 15 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 15 صورة
    مباراه باريس سان جيرمان ضد تشيلسي
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كتب- محمد خيري:

تتجه أنظار العالم بأجمعه إلى ملعب "ميتلايف"، لمتابعة نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 بين فريقي باريس سان جيرمان وتشيلسي.

موعد مباراة باريس وتشيلسي

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان مع تشيلسي، على أرضية ملعب ميتلايف، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأهل فريق باريس سان جيرمان إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على ريال مدريد في نصف النهائي بنتيجة (4-0)، بينما وصل تشيلسي إلى نهائي مونديال الأندية، بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي بنتيجة (2-0).

القنوات المجانية الناقلة للمباراة

وتقرر أن تنقل المباراة النهائية لكأس العالم للأندية بين باريس سان جيرمان وتشيلسي ، عبر مجموعة قنوات MBC، الناقل الحصري لمباريات البطولة.

وشوف تعرض المباراة النهائية مجانًا عبر قنوات MBC مصر 1 وMBC مصر 2 وMBC Action، حيث سيتم تقديم تغطية مباشرة وشاملة للحدث، ضمن حقوق البث الحصري التي تمتلكها مجموعة قنوات MBC.

وسيتولى المعلق الرياضي مدحت شلبي مهمة التعليق على مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي عبر قناة MBC مصر 2.

كما تنقل مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025، عبر منصة DAZN بشكل مجاني.

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