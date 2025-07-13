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التشكيل المتوقع لتشيلسي أمام باريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية

12:11 م الأحد 13 يوليو 2025
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كتب - محمد الميموني:

استقر المدير الفني لفريق تشيسلي ماريسكا على التشكيل الذي سيخوض به مباراة باريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية.

ويلتقي تشيلسي نظيره باريس سان جيرمان عند العاشرة من مساء اليوم الأحد في النهائي.

ومن المتوقع أن يبدأ تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: روبرت سانشي

الدفاع: مالو جوستو، ليفي كولويل، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا

خط الوسط الدفاعي: إنزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو

خط الوسط الهجومي: كريستوفر نكونكو، كول بالمر، بيدرو نيتو

المهاجم: جواو بيدرو

يذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي قد حجز مقعده في نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة بينما فاز تشيلسي الإنجليزي على نظيره فلومينينسي البرازيلي بثنائية نظيفة.

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باريس سان جيرمان كأس العالم للأندية 2025 ماريسكا تشيلسي
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